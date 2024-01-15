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İnternetten Bahçe Mobilyası Siparişi Veren Kadın Dolandırıldı

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Kocaeli'de internet üzerinden bahçe mobilyası siparişi veren kadın, verilen IBAN numarasına para yatırdıktan sonra şahısla iletişim kuramadı. Dolandırıldığını anlayan kadın mahkemenin yoluna tutarken, şüpheli 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Kocaeli'de internet üzerinden bahçe mobilyası siparişi veren kadın, verilen IBAN numarasına para yatırdıktan sonra şahısla iletişim kuramadı. Dolandırıldığını anlayan kadın mahkemenin yoluna tutarken, şüpheli 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Kocaeli'de 56 yaşındaki Y.Ş, bahçe mobilyası satın almak için internet üzerinden araştırma yaptı. Beğendiği mobilyayı sipariş veren kadın, verilen iban numarasına 4 bin TL yatırdı. Parayı yatırdıktan sonra sitedeki şahıslarla iletişim kuramayan kadın, dolandırıldığını anlayarak karakola şikayette bulundu.

"Ne paramı ne de sipariş verdiğim mobilyaları alabildim"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya salonunda mağdur Y.Ş. hazır bulunurken olaya karışan sanık H.G. ise yargılanmaya katılmadı. Nasıl dolandırıldığını anlatan Y.Ş., "Olay tarihinde bahçe mobilyası almak istedim. Bunun üzerine internet sitesinde araştırmalar yaptım. Beğendiğim bahçe mobilyası için bir site ile iletişim kurdum. Mobilya fiyatı için 4 bin TL istediler. Bu parayı bana verilen IBAN numarasına gönderdim. Parayı gönderdikten sonra bir daha o şahısla iletişim kuramadım. Ne paramı ne de sipariş verdiğim mobilyaları alabildim. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, H.G.'nin dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Mahkeme Dolandırıcılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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