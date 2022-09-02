İnternetten araç kiralamaya kalktı, 4 bin 410 lira dolandırıldı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da bir kişi internette gördüğü araç kiralama ilanına inanarak 4 bin 410 lira yatırıp dolandırıldı. Samsun'da bir kişi internette gördüğü araç kiralama ilanına inanarak 4 bin 410 lira yatırıp dolandırıldı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İ.D.(27) adlı genç, internette araç kiralama sitesi ile bağlantı kurup araç kiralamak için anlaştı. Söz konusu şirkete 4 bin 410 lira gönderen İ.D. aracın kendisine teslim edilmemesi üzerine dolandırıldığını anladı. İ.D. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İnternetten araç kiralamaya kalktı, 4 bin 410 lira dolandırıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.