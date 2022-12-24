İnternet üzerinden vatandaşları 5 milyon TL dolandıran 10 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri İnternet üzerinden vatandaşları 5 milyon TL dolandıran 10 şüpheli yakalandı İnternet üzerinden kupon kazandınız vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 şüpheli yakalandıGAZİANTEP İnternet üzerinden kupon kazandınız vaadiyle çok sayıda vatandaşı 5 milyon TL dolandıran şahıslara 3 ilde eş zamanlı... İnternet üzerinden vatandaşları 5 milyon TL dolandıran 10 şüpheli yakalandı İnternet üzerinden kupon kazandınız vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 şüpheli yakalandı GAZİANTEP İnternet üzerinden kupon kazandınız vaadiyle çok sayıda vatandaşı 5 milyon TL dolandıran şahıslara 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık suçlarının engellenmesine yönelik Gaziantep merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, İnternet üzerinden kupon kazandınız vaadiyle çok sayıda vatandaşı 5 milyon TL dolandırarak haksız maddi kazanç elde eden 10 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan yasal işlemlerinin ardından Adli Mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilerek, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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