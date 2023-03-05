İnternet üzerinden kaçak sigara satışı yapanlara Jandarma'dan operasyon

Büyük çaplı kaçak sigara operasyonu kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da internet üzerinden ve araç vasıtasıyla tütün dükkanlarına kaçak sigara satışı yapan 3 kişiyi yakaladı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 850 kilo kıyılmış tütün, 100 kilo nargile tütünü, 8 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Büyük çaplı kaçak sigara operasyonu kameraya yansıdı.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri; başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde internet siteleri üzerinden ve araç vasıtasıyla piyasa değeri milyonları bulan yüklü miktarda kaçak sigara satışı yapılacağı bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kaçak sigaraların üretildiği ve depolandığı adresler belirledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar ve Kartal'da bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 1.050.000 adet içi dolu makaron, 480 bin adet boş makaron, 850 kilo kıyılmış tütün, 100 kilo nargile tütünü, 250 adet elektronik sigara, 8 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 adet sigara dolum makinesi ile 4 adet hava kompresörü ele geçirildi. Yakalanan, E.V., Y.Ç. ve E.T.isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.