İnternet kafeden çalınan cep telefonu hırsızı seyyar telefoncu kılığındaki polis tarafından yakalandı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir internet kafeden çalınan cep telefonunu satmak üzereyken suçüstü yakalanan hırsız, seyyar telefoncu kılığındaki polis tarafından yakalandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir internet kafeden cep telefonu çaldığı belirlenen hırsızı yakalamak için seyyar telefoncu kılığına giren polis, hırsızı Konak ilçesinde telefonu satmak üzereyken suçüstü yakaladı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, Bornova ilçesindeki bir internet kafeden cep telefonu çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyerek şüphelinin peşine düşen polis, olayı gerçekleştiren kişinin M.S. olduğunu belirledi.
Seyyar telefoncu kılığına girdi
M.S.'nin izini süren ekipler, şüphelinin çaldığı telefonu Konak ilçesi Çankaya semtinde satacağını anlayarak kılık değiştirdi ve seyyar telefoncu kılığına girdi. Bu esnada tezgaha gelerek cep telefonunu satmak istediğini belirten M.S., polisin zekice taktiği sonucu kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR