İnternet kablosunu çalmaya çalışan hırsızları böyle kovaladı - Haberler

İnternet kablosunu çalmaya çalışan hırsızları böyle kovaladı

ADANA - Adana'da internet kablosu çalan iki zanlının bir vatandaş tarafından kovalanması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasana Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde iki hırsız çaldıkları internet kablosunu rahat bir tavırla çevredekilere aldırış etmeden sarmaya başladı. Hırsızların konuşma seslerine bir vatandaş uyanıp "dur polis ne yapıyorsunuz" diye bağırınca hırsızlar kaçmaya başladı. Vatandaşta otomobiline binip motosikletle kaçan hırsızları arkalarından kovalamaya başladı. Bu anlar ise an be an bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaş durumu polise bildirirken şimdi polis her yerde kaçan iki hırsızı arıyor.