İnternet kablosunu çalmaya çalışan hırsızları böyle kovaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnternet kablosunu çalmaya çalışan hırsızları böyle kovaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İnternet kablosunu çalmaya çalışan hırsızları böyle kovaladı Adana'da internet kablosu çalan iki zanlının bir vatandaş tarafından kovalanması an be an görüntülendi Adana'da internet kablosu çalan iki zanlının bir vatandaş tarafından kovalanması anbean görüntülendi.

İnternet kablosunu çalmaya çalışan hırsızları böyle kovaladı

Adana'da internet kablosu çalan iki zanlının bir vatandaş tarafından kovalanması an be an görüntülendi

ADANA - Adana'da internet kablosu çalan iki zanlının bir vatandaş tarafından kovalanması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasana Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde iki hırsız çaldıkları internet kablosunu rahat bir tavırla çevredekilere aldırış etmeden sarmaya başladı. Hırsızların konuşma seslerine bir vatandaş uyanıp "dur polis ne yapıyorsunuz" diye bağırınca hırsızlar kaçmaya başladı. Vatandaşta otomobiline binip motosikletle kaçan hırsızları arkalarından kovalamaya başladı. Bu anlar ise an be an bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaş durumu polise bildirirken şimdi polis her yerde kaçan iki hırsızı arıyor.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title