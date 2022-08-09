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İnternet erişim kabini yangında zarar gördü

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İnternet erişim kabini yangında zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde internet erişim kabini çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde internet erişim kabini çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi 9003 sokak kesişimindeki internet erişim kabini, meydana gelen patlamanın ardından yanmaya başladı. İnternet erişim kabininden dumanlar yükselmesi üzerine vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekipleri yangın tüpüyle müdahalede bulundu. İnternet yetkililerinin de gelmesinin ardından kabinin kapağı açılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kabinin içerisindeki kablolar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sabah ihbar üzerine kabinin bulunduğu yere geldiklerini belirten yetkililer, kabinin bir aracın çarpması sonucu yerinden sökülmüş olduğunu, emniyete bilgi verdiklerini ve kopan kabloların tamir edilmesinin ardından mahallenin internet erişiminin sağlanacağını belirtti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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