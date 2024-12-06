Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

 Salih Müslim'den HTŞ'ye diyalog çağrısı

Salih Müslim'den Suriye'yi adım adım ele geçiren örgüte çağrı
Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

İnternet Dolandırıcıları Osmaniye'de Tutuklandı

İnternet Dolandırıcıları Osmaniye'de Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 kişi, mağdurlardan toplamda 1 milyon 533 bin lira çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı. Şüpheliler, dolandırıcılık iddialarıyla 17 dosyada yer alıyordu.

Osmaniye'de internet sitesi üzerinden yapılan alışveriş bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin internet üzerinden alışveriş yaptığı alışverişte 50 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada internet sitesi üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla haklarında 17 dosya bulunan vatandaşları toplamda 1 milyon 533 bin lira dolandırdığı belirlenen Yılmaz A. ve Samet Can K. Mersin'deki adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adli makamlara sevk edilen Yılmaz A. ve Samet Can K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti
img

Dünya Bankası Türkiye için kesenin ağzını açtı
img

Canlı yayında HTŞ kavgası: Metiner, Gezici'nin üzerine yürüdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

7 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Başak, Balık burcu yorumu! 7 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Aralık günün maçları nereden izlenir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.