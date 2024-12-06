İnternet Dolandırıcıları Osmaniye'de Tutuklandı

Osmaniye'de internet sitesi üzerinden yapılan alışveriş bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin internet üzerinden alışveriş yaptığı alışverişte 50 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada internet sitesi üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla haklarında 17 dosya bulunan vatandaşları toplamda 1 milyon 533 bin lira dolandırdığı belirlenen Yılmaz A. ve Samet Can K. Mersin'deki adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adli makamlara sevk edilen Yılmaz A. ve Samet Can K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE