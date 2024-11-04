Üye Girişi
Haberler

Instagram fenomeni kadın, saplantılı şekilde aşık olduğu Tadic'e büyü yaptı

Instagram fenomeni kadın, saplantılı şekilde aşık olduğu Tadic'e büyü yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşık 855 bin takipçisi olan Instagram fenomeni Canan Çetin, saplantılı şekilde aşık olduğu Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'e sevgili olmak için büyü yaptı. Koca Yavuz Volkan Çetin ise akıllara durgunluk veren olayı fark edince boşanma davası açtı.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic ile ilgili eşi benzeri görülmemiş bir haber ortaya çıktı. Tadic, ağızları açık bırakacak bir olayla gündem oldu.

INSTAGRAM FENOMENİ, AŞIK OLDUĞU TADIC'E BÜYÜ YAPMIŞ

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; her şey, evli ve iki çocuklu Instagram fenomeni olan Canan Çetin'in, 35 yaşındaki Sırp Yıldız Dusan Tadic'e aşık olduğunun ve sevgili olmak için büyü ritüelleri tertiplediğinin, kocası tarafından anlaşılmasıyla başladı. Şüphe, bütün gerçekleri göz önüne serdi.

Instagram fenomeni kadın, saplantılı şekilde aşık olduğu Tadic'e büyü yaptı

855 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Ortak sosyal medya hesabı açan ve kendilerini "Mother&Father Of Hercules" ibaresiyle tanımlayan çift, koydukları fotoğraflardaki uyum ve görsel zenginlikle yüz binlerce takipçi edindi, oğulları Yaman'ı da dahil etmeleriyle çok daha ünlü hale geldi. Bu dönem özel bir hastanede genel müdürlükte çalışan Canan Çetin, daha sonra Etiler'de bir güzellik merkezi açmış, eşi Volkan Çetin de ticaretle uğraşmıştı. Örnek gösterilen 13 yıllık evli çiftin ortak sosyal medya hesaplarının daha da büyümesi ve daha çok kitleye ulaşması, sorunları da beraberinde getirdi. Eşiyle kurduğu ortak hesabı bırakan ve hesabını tek başına işletmeye başlayan Canan Çetin, son yıllarda hedef kitlesini büyüterek yaklaşık 855 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram'da fenomen oldu.

Instagram fenomeni kadın, saplantılı şekilde aşık olduğu Tadic'e büyü yaptı

BÜYÜYÜ EŞİ BULMUŞ

Habere göre; Yavuz Volkan Çetin, evde eşinin günlük notlarını tuttuğu bir defter buldu ve bunu incelediğinde onları boşanma davası açma sürecine götüren gerçekle karşılaştı. Defterde, Canan Çetin'in, Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic'in fotoğrafını kendi fotoğrafının yanına yapıştırmış olduğunu gören koca, fotoğrafların altına bir takım dualar ile "manifest" denilen büyü sözleri yazıldığını da fark etti.

Instagram fenomeni kadın, saplantılı şekilde aşık olduğu Tadic'e büyü yaptı

"SADECE BENİMLE OLSUN"

Söz konusu notta, "O bana aşkla geldi, iyi ki seninle tanıştım, Roma'daki nikahımız, gelinliğim, damatlığın, kilisedeki muhteşem tören aklımdan çıkmıyor. Üçüncü şahıslardan kurtulsun, sadece gönlü benimle olsun" yazıyordu.

Yavuz Volkan Çetin ayrıca domuz yağı ve mezarlıktan alınacak toprakla yapılacak bir büyünün yazılmış olduğunu, o notta mezarla ilgili, "Ölümü en fazla 40 gün olmuş birinin mezarını kazıp oradan toprak alınması gerekiyor" şeklinde ibare bulunduğunu saptadı.

Instagram fenomeni kadın, saplantılı şekilde aşık olduğu Tadic'e büyü yaptı

EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI

Bunun gibi notların fazlalığını gören Yavuz Volkan Çetin, aldatıldığını düşünerek mahkemenini yolunu tuttu ve Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne 16 Ekim'de, Medeni Kanun'un 166. maddesine istinaden, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Sunulan dilekçede, 5 milyon lira manevi tazminat ile 4 ve 10 yaşlarında iki çocuğun velayetinin babaya verilmesi talep edildi.

Instagram fenomeni kadın, saplantılı şekilde aşık olduğu Tadic'e büyü yaptı

TADİC İLE POZUNU DUVAR KAĞIDI YAPMIŞ

Mahkemeye sunulan ek dilekçede ise, Canan Çetin'in cep telefonunda Tadic ile birlikte yan yana bir pozu duvar kağıdı olarak kullandığı bilgisi yer aldı.

Ayrıca Canan Çetin'in bu notları bulan Yavuz Volkan Çetin'den notlarını geri istediği, geri alamayınca aralarında tartışma çıktığı, kocaya yönelik fiziki saldırıda bulunduğu belirtilen dilekçeye, Yavuz Volkan Çetin'in yüzünde kan izi olan darp edildiğine dair fotoğraflar da eklendi.

Instagram fenomeni kadın, saplantılı şekilde aşık olduğu Tadic'e büyü yaptı

ÜÇ FARKLI DARP RAPORU SUNDU

Söz konusu belgelere göre Yavuz Volkan Çetin mahkemeye, 22 Şubat, 15 Mayıs ve 7 Haziran tarihli 3 farklı darp raporu sundu.

ÖLÜMLE TEHDİT İDDİASI

Çetin ek dava dilekçesinde, eşinin kendisi ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği, silahının da bulunduğunu öne sürdü. Çetin dilekçesinde, sadakatsiz yaşamı ve sadakat hükümlüğünü yerine getirmemesi nedeniyle eşiyle boşanmasını karar verilmesini istedi.

Kaynak: Haberler.com / Salim Can Özcan - 3.Sayfa
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti, kayyumlara 127. maddeyi gerekçe gösterdi

 Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle
TİM Başkanı Gültepe'den çok sert 'faiz' çıkışı

"Ülke batıyor, ayakta kalma şansı yok"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 4-5 Kasım Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 4-5 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yemekteyiz Selma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selma Şatıroğlu kaç yaşında, nereli? ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Kasım Mamak, Sincan, Elmadağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Kasım Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yemekteyiz Şükrü kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şükrü Çiftçi kaç yaşında, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Kasım Bahçelievler, Beyoğlu, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yemekteyiz Ümitcan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ümit Can Kurt kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Duygu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu Apaydın kaç yaşında, nereli? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Konyaaltı, Serik 4-5 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yemekteyiz Derya kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Azizoğlu kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.