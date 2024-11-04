Instagram fenomeni kadın, saplantılı şekilde aşık olduğu Tadic'e büyü yaptı

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic ile ilgili eşi benzeri görülmemiş bir haber ortaya çıktı. Tadic, ağızları açık bırakacak bir olayla gündem oldu.

INSTAGRAM FENOMENİ, AŞIK OLDUĞU TADIC'E BÜYÜ YAPMIŞ

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; her şey, evli ve iki çocuklu Instagram fenomeni olan Canan Çetin'in, 35 yaşındaki Sırp Yıldız Dusan Tadic'e aşık olduğunun ve sevgili olmak için büyü ritüelleri tertiplediğinin, kocası tarafından anlaşılmasıyla başladı. Şüphe, bütün gerçekleri göz önüne serdi.

855 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Ortak sosyal medya hesabı açan ve kendilerini "Mother&Father Of Hercules" ibaresiyle tanımlayan çift, koydukları fotoğraflardaki uyum ve görsel zenginlikle yüz binlerce takipçi edindi, oğulları Yaman'ı da dahil etmeleriyle çok daha ünlü hale geldi. Bu dönem özel bir hastanede genel müdürlükte çalışan Canan Çetin, daha sonra Etiler'de bir güzellik merkezi açmış, eşi Volkan Çetin de ticaretle uğraşmıştı. Örnek gösterilen 13 yıllık evli çiftin ortak sosyal medya hesaplarının daha da büyümesi ve daha çok kitleye ulaşması, sorunları da beraberinde getirdi. Eşiyle kurduğu ortak hesabı bırakan ve hesabını tek başına işletmeye başlayan Canan Çetin, son yıllarda hedef kitlesini büyüterek yaklaşık 855 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram'da fenomen oldu.

BÜYÜYÜ EŞİ BULMUŞ

Habere göre; Yavuz Volkan Çetin, evde eşinin günlük notlarını tuttuğu bir defter buldu ve bunu incelediğinde onları boşanma davası açma sürecine götüren gerçekle karşılaştı. Defterde, Canan Çetin'in, Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic'in fotoğrafını kendi fotoğrafının yanına yapıştırmış olduğunu gören koca, fotoğrafların altına bir takım dualar ile "manifest" denilen büyü sözleri yazıldığını da fark etti.

"SADECE BENİMLE OLSUN"

Söz konusu notta, "O bana aşkla geldi, iyi ki seninle tanıştım, Roma'daki nikahımız, gelinliğim, damatlığın, kilisedeki muhteşem tören aklımdan çıkmıyor. Üçüncü şahıslardan kurtulsun, sadece gönlü benimle olsun" yazıyordu.

Yavuz Volkan Çetin ayrıca domuz yağı ve mezarlıktan alınacak toprakla yapılacak bir büyünün yazılmış olduğunu, o notta mezarla ilgili, "Ölümü en fazla 40 gün olmuş birinin mezarını kazıp oradan toprak alınması gerekiyor" şeklinde ibare bulunduğunu saptadı.

EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI

Bunun gibi notların fazlalığını gören Yavuz Volkan Çetin, aldatıldığını düşünerek mahkemenini yolunu tuttu ve Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne 16 Ekim'de, Medeni Kanun'un 166. maddesine istinaden, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Sunulan dilekçede, 5 milyon lira manevi tazminat ile 4 ve 10 yaşlarında iki çocuğun velayetinin babaya verilmesi talep edildi.

TADİC İLE POZUNU DUVAR KAĞIDI YAPMIŞ

Mahkemeye sunulan ek dilekçede ise, Canan Çetin'in cep telefonunda Tadic ile birlikte yan yana bir pozu duvar kağıdı olarak kullandığı bilgisi yer aldı.

Ayrıca Canan Çetin'in bu notları bulan Yavuz Volkan Çetin'den notlarını geri istediği, geri alamayınca aralarında tartışma çıktığı, kocaya yönelik fiziki saldırıda bulunduğu belirtilen dilekçeye, Yavuz Volkan Çetin'in yüzünde kan izi olan darp edildiğine dair fotoğraflar da eklendi.

ÜÇ FARKLI DARP RAPORU SUNDU

Söz konusu belgelere göre Yavuz Volkan Çetin mahkemeye, 22 Şubat, 15 Mayıs ve 7 Haziran tarihli 3 farklı darp raporu sundu.

ÖLÜMLE TEHDİT İDDİASI

Çetin ek dava dilekçesinde, eşinin kendisi ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği, silahının da bulunduğunu öne sürdü. Çetin dilekçesinde, sadakatsiz yaşamı ve sadakat hükümlüğünü yerine getirmemesi nedeniyle eşiyle boşanmasını karar verilmesini istedi.