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İnşattan Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı

İnşattan Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir inşaatta çalışan Ö.A., dengesini kaybederek 2. kattan düştü. Arkadaşları tarafından baygın halde bulunan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çalıştığı inşattan düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre; Aşağı Zaferiye Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir inşaatta çalışan Ö.A., dengesini kaybederek yere düştü. Arkadaşlarının seslendiği ancak cevap alamadığı Ö.A., düştüğü yerde baygın halde bulundu. 2. kattan düştüğü anlaşılan Ö.A, olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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