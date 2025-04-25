İnşattan Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çalıştığı inşattan düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre; Aşağı Zaferiye Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir inşaatta çalışan Ö.A., dengesini kaybederek yere düştü. Arkadaşlarının seslendiği ancak cevap alamadığı Ö.A., düştüğü yerde baygın halde bulundu. 2. kattan düştüğü anlaşılan Ö.A, olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - EDİRNE