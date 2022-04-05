İnsan kaçakçılığı suçundan yakalanan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciye böyle saldırdı - Haberler

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İnsan kaçakçılığı suçundan yakalanan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciye böyle saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnsan kaçakçılığı suçundan yakalanan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciye böyle saldırdı Mersin'den insan kaçakçılığı yapmaktan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan kadın Adana'da yakalandı Mersin'den insan kaçakçılığı yapmaktan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan kadın Adana'da yakalandı.

İnsan kaçakçılığı suçundan yakalanan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciye böyle saldırdı

Mersin'den insan kaçakçılığı yapmaktan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan kadın Adana'da yakalandı

ADANA - Mersin'den insan kaçakçılığı yapmaktan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan kadın Adana'da yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de insan ticareti suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk'un (35), Seyhan ilçesi Kukuköprü Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, belirlenen adrese yaptığı baskında Aruk'u yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aruk, adliyeye sevk edildi. Bu sırada Aruk, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aruk, cezaevine gönderildi.

İnsan kaçakçılığı suçundan yakalanan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciye böyle saldırdı

İnsan kaçakçılığı suçundan yakalanan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciye böyle saldırdı

İnsan kaçakçılığı suçundan yakalanan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciye böyle saldırdı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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