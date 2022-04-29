İnşaattan kablo hırsızlığına 2 gözaltı - Haberler

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İnşaattan kablo hırsızlığına 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaattan kablo hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun'da inşaatlardan kablo çaldığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da inşaatlardan kablo çaldığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.'ya ait inşaattan kablolar çalındı. İnşaat sahibi polise şikayete bulundu. Olayla ilgili M.A. ve H.S., Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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