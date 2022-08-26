İnşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan inşaattan beton kırıcı, su motoru, kaynak makinesi ve 3 adet matkap çalındığı ihbarı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; olayının şüphelisinin E.G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dörtyol Hatay su 3. Sayfa Haberler

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