İnşaattan demir çaldı, satarken yakalandı

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Zonguldak'ta inşattan demir çalan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde inşaattan demir çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İnşaat bekçisi D.İ., (54), 04 Mayıs tarihinde akşam 22: 00 sıralarında, B.A (33)isimli şahsın inşaatta açıkta bulunan 9 ad. 3-4 m uzunluğundaki demir parçaları aldığını ihbar etti. Çarşı Mahalle Bekçileri ekipleri Acılık caddesi üzerinde bulunan C.D (26) isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı hurdacıya demir malzeme taşıdığını fark etti. Polis ekiplerince B.N isimli şahsın yakalaması için çalışma başlattı. C.D isimli şahsa suç eşyasının satın alınması sonrasında adli işlem yapıldı. Şüpheli B.N. isimli şahıs gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere mahkemeye sevk edildi. B.N., çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa