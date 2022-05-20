İnşaattan demir çalan şahıs yakalandı - Haberler

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İnşaattan demir çalan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaattan demir çalan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan demir çalan hırsız, bekçiler tarafından yakaladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan demir çalan hırsız, bekçiler tarafından yakaladı.

Olay, saat 03.30 sıralarında İshaklı Mahallesi Adnan Menderes Parkı'nın karşısındaki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki inşaata giren M. D. bir el araba dolusu demir çalarak olay yerinden uzaklaştı. Bulvar Caddesi üzerinde durumundan şüphe eden bekçiler M. D.'yi durdurmak istedi. Kaçmaya kalkan şüpheli, bekçiler tarafından yakalandı. Çaldığı demirlerin yerini söyleyen şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

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