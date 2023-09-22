İnşaattan demir çalan kişi, kendisini cep telefonuna kayıt eden mahalle sakinine taş attı

Aksaray'da bir inşaattan demir çalan kişi, kendisini cep telefonu kamerasına kaydeden mahalle sakinine taş attı. Olay anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AKSARAY'da, inşaattan iskele demiri çalan yüzü maskeli kişi, kendisini cep telefonuyla kaydeden mahalleliye taş attı. Taş isabet etmezken, o anlar da yine cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 5 katlı inşaatın bahçesinde meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, inşaatın bodrum katından iskele demirlerini çalmak için bahçeye taşımaya başladı. Durumu fark eden mahalleli, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şüpheli, 6'ncı iskele demirini yere koyduğunda görüntülendiği fark etti. Yerden aldığı taşı, kendisini kaydeden kişiye atan şüpheli, ardından demirleri bırakıp kaçtı. Taş isabet etmezken, o anlar da cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İhbarla adrese gelen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.