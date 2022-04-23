İnşaattan demir çalan 3 hırsız tutuklandı - Haberler

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İnşaattan demir çalan 3 hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaattan demir çalan 3 hırsız tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde inşaatlardan demir çalarken suçüstü yakalanan 3 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde inşaatlardan demir çalarken suçüstü yakalanan 3 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Nisan günü önleyici kolluk devriyesi faaliyeti yürüttüğü esnada, Uzunkuyu Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan 3 şüphelinin inşaatlardan çaldıkları demir malzemeleri kamyonet kasasına yüklediklerini gördü. H.K., E.K. ve C.E. adlı 3 şüpheliyi, kamyonete yükleme yapıldığı esnada suçüstü yakalayan ekiplerin yaptığı kontrolde, inşaatlardan çalınan 50 adet demir pano, 30 adet demir direk ve 15 adet demir çatı profili ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Jandarma, İzmir, Urla, 3. Sayfa, Haberler

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