Üye Girişi
Haberler

İnşaattan 26 bin liralık teleskopik direkleri çalan 2 kişi yakalandı

Güncelleme:

Samsun'da bir inşaattan çalınan 26 bin 400 lira değerindeki teleskopik direkleri çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Çalıntı malzemelerle birlikte satın alan bir kişi de gözaltına alındı.

İnşaattan 26 bin liralık teleskopik direkleri çalan 2 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da inşaattan 26 bin 400 lira değerindeki teleskopik direkleri çalan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Canik Soğuksu Mahallesi Gündüz Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan yaklaşık 26 bin 400 TL değerinde olan teleskopik direkleri çaldıkları tespit edilen M.E. ve A.K. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan malzemeleri satın alan N.T. çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı. Polisteki sorguları tamamlanan M.E. ve A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Çanakkale adayı kim? 2024 İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Samsunspor Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor Rizespor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Bursa adayı kim? 2024 İYİ Parti Bursa Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği? Twitch neden açılmıyor, erişim engeli mi var, sorun mu var? Twitch kapatıldı mı, Twitch yasaklandı mı, Twitch kapandı mı? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 23 Şubat GÜNÜN MAÇLARI İYİ Parti Burdur adayı kim? 2024 İYİ Parti Burdur Belediye Başkan adayı Namık Kemal Özkan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Bolu adayı kim? 2024 İYİ Parti Bolu Belediye Başkan adayı Mansur Şen kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Bitlis adayı kim? 2024 İYİ Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Bingöl adayı kim? 2024 İYİ Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kimdir? Samsunspor Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor Rizespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Kara Ağaç Destanı gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 1. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Samsunspor Rizespor maçı CANLI izle! 23 Şubat Samsunspor Rizespor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title