İnşaattan 150 bin TL'lik kablo çalan hırsızlar tutuklandı - Haberler

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İnşaattan 150 bin TL'lik kablo çalan hırsızlar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaattan 150 bin TL'lik kablo çalan hırsızlar tutuklandı

Ordu'da bir inşaattan piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan bakır kablo çalan hırsızlar, jandarma ekiplerince yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ordu'da bir inşaattan piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan bakır kablo çalan hırsızlar, jandarma ekiplerince yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Altınordu ilçesinde, geçen günlerde bir inşattan 150 bin TL değerinde antigron bakır elektrik kablosu çalındı. İhbar üzerine Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen M.T. ve K.K. isimli şüpheliler, yakalandı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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