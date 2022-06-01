Çaldığı kabloları çuvala dolduran hırsız böyle kaçtı - Haberler

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Çaldığı kabloları çuvala dolduran hırsız böyle kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çaldığı kabloları çuvala dolduran hırsız böyle kaçtı

Çaldığı kabloları çuvala dolduran hırsız böyle kaçtı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaata giren kimliği belirsiz kişinin kabloları çalma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Çaldığı kabloları çuvala dolduran hırsız böyle kaçtı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaata giren kimliği belirsiz kişinin kabloları çalma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz şüpheli, yapım çalışmaları devam eden bir inşaata girdi. İddiaya göre, inşaattaki elektrik kablolarını çuvala dolduran şüpheli, torbaları bir araya topladı. Mahalledeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir süre sonra sokağa bir pikabın geldiği görülüyor. Görüntülerde pikap sürücüsüyle bir süre konuşan şüpheli, daha sonra mahalleden ayrılıyor. İnşaattan kabloların çalındığını fark eden inşaat sahipleri, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerdeki şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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