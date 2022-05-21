İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı - Haberler

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İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, inşaat demirlerini bisiklete yükleyen şahsı suçüstü yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, inşaat demirlerini bisiklete yükleyen şahsı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Taceddin Veli Mahallesinde bulunan bir inşaatta hırsızlık yapıldığı ihbarının alınmasının ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İnşaata giren ekipler, F.A.'yı (26) inşaata ait demirleri bisiklete yüklerken suçüstü yakaladı.

F.A. polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, İnşaat, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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