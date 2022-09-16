İnşaatta kafasına kalas düşen işçi öldü 3. Sayfa Haberleri Mersin'in Tarsus ilçesinde inşaatta kafasına kalas düşen işçi hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde inşaatta kafasına kalas düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, Duatepe Mahallesi Mersin Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında çalışan Emrah Aslan (30) adlı işçinin üzerine kalas düştü. Kafasından darbe alan Aslan yere yıkıldı. Gürültüyü duyan arkadaşları geldiklerinde Emrah Aslan'ı kanlar içinde gördü. Hemen olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri yaptıkları müdahalede, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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