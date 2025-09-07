İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki bir inşaatın 4. katında düşen Sadık Ergin hayatını kaybetti.

Olay Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta çalışan işçi 37 yaşındaki Sadık Ergin beton perdenin kendine çarpması sonucu 4. kattan düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ergin hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA