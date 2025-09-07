Haberler

İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaatta çalışan Sadık Ergin, beton perdenin çarpması sonucu 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta çalışan işçi 37 yaşındaki Sadık Ergin beton perdenin kendine çarpması sonucu 4. kattan düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ergin hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
