İnşaatlardan malzeme çalan hırsızlar yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnşaatlardan malzeme çalan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İnşaatlardan malzeme çalan hırsızlar yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 inşaat alanından malzeme çalarak kaçan 2 kişi polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 inşaat alanından malzeme çalarak kaçan 2 kişi polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki inşaatlara dadanan 2 hırsız 5 farklı alana girerek inşaat malzemesi çaldı. Çaycuma Emniyet ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda R.S. ve C.P. hırsızlık yaptığı tespit edilerek yakalandı. Çaldıkları 70 bin TL'lik malzemeleri satan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından "Hırsızlık" suçundan sevk edildiği mahkemece Beycuma Kapalı İnfaz Cezaevine gönderildi. 2 hırsızın çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık, Zonguldak, İnşaat, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title