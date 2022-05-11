İnşaatlardan malzeme çalan hırsızlar yakalandı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 inşaat alanından malzeme çalarak kaçan 2 kişi polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki inşaatlara dadanan 2 hırsız 5 farklı alana girerek inşaat malzemesi çaldı. Çaycuma Emniyet ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda R.S. ve C.P. hırsızlık yaptığı tespit edilerek yakalandı. Çaldıkları 70 bin TL'lik malzemeleri satan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından "Hırsızlık" suçundan sevk edildiği mahkemece Beycuma Kapalı İnfaz Cezaevine gönderildi. 2 hırsızın çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa