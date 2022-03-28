İnşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İnşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Kalıp ustası Yusuf A. (62),inşaatın 3. katında kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan usta, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

İnşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı

İnşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı

İnşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı

İnşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı

İnşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı

İnşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı

İnşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hamidiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title