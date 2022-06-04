Sıva yapan inşaat ustasının omzuna isabet eden yorgun mermi ağır yaraladı - Haberler

Sıva yapan inşaat ustasının omzuna isabet eden yorgun mermi ağır yaraladı

SAMSUN - Samsun'da sıva yaparken omzuna yorgun mermi isabet eden inşaat ustası ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bahçede yapımı devam eden kulübenin dışını sıvayan işçilerden Muammer A. kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla havaya açılan ateş sonucu yere düşen yorgun merminin sağ omzuna isabet etmesi sonucu yaralandı. Kurşunun sağ omzundan girip akciğerine ulaşım kaldığı ve akciğerinde sönme yaşandığı öğrenilen Muhammer A. özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Muhammet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.