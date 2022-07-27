İnşaat temelinde meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı Kırşehir'de, inşaat temelinde meydana gelen toprak kaymasında yabancı uyruklu işçi yaralandı. Kırşehir'de, inşaat temelinde meydana gelen toprak kaymasında yabancı uyruklu işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Bağbaşı Mahallesinde bir inşaatın altını su basması ile meydana geldi. Suyun yumuşattığı toprakta meydana gelen kaymayı gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri işçiyi topraktan çıkardı. Vücudunda yaralanmalar olan işçi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede ise güvenlik önlemi alındı. Meydana gelen toprak kaymasının nedeni araştırılıyor. - KIRŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırşehir su 3. Sayfa Haberler

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