İnşaat malzemesi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

BATMAN - Batman- Beşiri karayolunda inşaat malzemesi yüklü kamyon devrildi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Batman-Beşiri karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan malzeme yüklü kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.