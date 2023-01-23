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İnşaat malzemesi çalan şüpheli suçüstü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İnşaat malzemesi çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir'de inşaat malzemesi çalan şüpheli, otomobille kaçmaya çalışırken aracın bahçe demirlerine çarpması sonucu jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de inşaat malzemesi çalan şüpheli, otomobille kaçmaya çalışırken aracın bahçe demirlerine çarpması sonucu jandarma ekiplerince yakalandı.

Kanlıpınar Mahallesi'nde S.A.C. isimli vatandaşa ait depo olarak kullanılan bahçeden hırsızlık meydana geldi. Kamyonetle bahçeye giren şüpheli E.Ç., bahçede bulunan farklı ebatlardaki piyasa değeri yaklaşık 50 bin ile 60 bin TL arasında değişen 49 adet inşaat kalıp panosunu aracın kasasına yükledi. Hırsızlık olduğuna dair bilgi alan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine ulaştı. Malzemelerin yüklü olduğu kamyonetle bahçeden kaçmaya çalışan şüpheli, araçla bahçenin demir levhalarına çarpması sonucu yakalandı. Yapılan incelemelerde kamyonetin kasasında bahçeden çalındığı tespit edilen inşaat kalıp panoları bulundu. Malzemeler sahibine teslim edilirken şüpheli E.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin ayrıca 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından arandığı anlaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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