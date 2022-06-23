İnşaat malzemesi çalan şahıs bekçilerden kaçamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir inşaattan malzeme çalan şahıs çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çalınan malzemelerle beraber yakalandı.

Gaziantep Güneş Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şüpheli Y.A.'nın yanında bulunan el arabasında arama yapan bekçiler, inşaat malzemelerinin çalıntı olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yasal işlem başlatılan Y.A.'nın 20 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.