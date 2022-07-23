İnşaat malzemelerinin olduğu deposu alevlere teslim oldu: Paletler küle döndü, kamyon zarar gördü - Haberler

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İnşaat malzemelerinin olduğu deposu alevlere teslim oldu: Paletler küle döndü, kamyon zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaat malzemelerinin olduğu deposu alevlere teslim oldu: Paletler küle döndü, kamyon zarar gördü Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gece saatlerinde depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İnşaat malzemelerinin olduğu deposu alevlere teslim oldu: Paletler küle döndü, kamyon zarar gördü

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gece saatlerinde depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan depodaki yüzlerce ahşap palet küle dönerken, bir kamyonda kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesindeki Kadıoğlu Mahallesi'nde bulunan inşaat malzemelerin olduğu depo, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerinde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince, olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Depodaki kamyon kullanılamaz hale geldi

Yangın, Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangın sonrası depoda soğutma çalışması yapıldı. Depodaki yüzlerce ahşap palet küle dönerken, bir kamyonda kullanılamaz hale geldi.

Bir itfaiye eri dumandan etkikendi

Depo bekçisi E.D. ise polis ekiplerince ifadesinin alınması üzere emniyete götürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine de olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince, yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat yapıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Yahşihan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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