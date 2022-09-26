- İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da inşaat işçisi 4. katta bulunan iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Sümerevler Mahallesi 1707. Sokakta ki 4 katlı inşatta meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı binanın en üst katında dış cephesinde sıva yapan Şeyho Beke iskeleden düştü. Toprak zemine düşen üç çocuk babası Şeyho Beke, olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın düştüğünü gören inşaat işçileri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.