İnşaat işçisinin çatıdaki tehlikeli anları kamerada

Yürekleri ağıza getiren o anlar kameraya böyle yansıdı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde inşaatın 8. katında bulunan tahtalardan oluşan ahşap iskelede tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Güvenlik önlemi olmadan inşaatta çalışan işçinin o anları yürekleri ağza getirdi.

İlçeye bağlı Irmak Caddesinde yapımı devam eden bir inşaatta metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçinin görüntüsü yürekleri ağza getirdi. İnşaatta çalışan işçi kendisini izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Kalıp halindeki tahtaların üzerine çıkan işçi, inşaatın en üst katında tahtaların üzerinde adeta cambaz gibi çalıştı. Kask ve halat gibi hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi kazaya davetiye çıkardı.