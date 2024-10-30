Üye Girişi
Haberler

İnşaat İşçisi Parasını Alamayınca İntihara Kalkıştı

İnşaat İşçisi Parasını Alamayınca İntihara Kalkıştı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, çalıştığı inşaat firmasından parasını alamadığını iddia eden 48 yaşındaki bir işçi, inşaat halindeki okulun çatısında intihara kalkıştı. Polis ekipleri, uzun çabalar sonucunda işçiyi ikna ederek çatıdan indirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çalıştığı inşaat firmasından parasını alamadığını iddia eden bir işçi çıktığı binanın çatısında intihara kalkıştı. İşçi, polis ekiplerinin çabaları ile ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir okul inşaatında çalışan 48 yaşındaki E.B., çalıştığı inşaat firmasından parasını alamadığını iddia ederek inşaat halindeki okulun çatısına çıkı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin uzun çabaları neticesinde ikna edilen şahıs çatıdan indirildi.

E.B., ifadesi alınmak üzere Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu 3-sayfa Ekonomi İnşaat Hukuk Yaşam Polis Tosya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin çağrısı tarihi bir fırsat olarak görülmeli

"Bahçeli, tarihe istikamet çizen bir lider! Fırsat penceresi açtı"

 İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesini sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi! MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 30 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.