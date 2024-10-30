İnşaat İşçisi Parasını Alamayınca İntihara Kalkıştı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, çalıştığı inşaat firmasından parasını alamadığını iddia eden 48 yaşındaki bir işçi, inşaat halindeki okulun çatısında intihara kalkıştı. Polis ekipleri, uzun çabalar sonucunda işçiyi ikna ederek çatıdan indirdi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çalıştığı inşaat firmasından parasını alamadığını iddia eden bir işçi çıktığı binanın çatısında intihara kalkıştı. İşçi, polis ekiplerinin çabaları ile ikna edilerek çatıdan indirildi.
Olay, Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir okul inşaatında çalışan 48 yaşındaki E.B., çalıştığı inşaat firmasından parasını alamadığını iddia ederek inşaat halindeki okulun çatısına çıkı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin uzun çabaları neticesinde ikna edilen şahıs çatıdan indirildi.
E.B., ifadesi alınmak üzere Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - KASTAMONU
kastamonu 3-sayfa Ekonomi İnşaat Hukuk Yaşam Polis Tosya
Sıcak Gelişme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Devlet Bey tarihe not düştü, bu fırsat penceresi görülmeli