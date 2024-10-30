İnşaat İşçisi Parasını Alamayınca İntihara Kalkıştı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çalıştığı inşaat firmasından parasını alamadığını iddia eden bir işçi çıktığı binanın çatısında intihara kalkıştı. İşçi, polis ekiplerinin çabaları ile ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir okul inşaatında çalışan 48 yaşındaki E.B., çalıştığı inşaat firmasından parasını alamadığını iddia ederek inşaat halindeki okulun çatısına çıkı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin uzun çabaları neticesinde ikna edilen şahıs çatıdan indirildi.

E.B., ifadesi alınmak üzere Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - KASTAMONU