İnşaat işçileri fırtına çıkınca iskeleden düştü: 2 ölü - Haberler

İran'da iki inşaat işçisi, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bindikleri asansörlü iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

İran'ın Urumiye kentinde bir inşaatta çalışan 2 işçi, bindikleri asansörlü iskelede fırtınanın kurbanı oldu. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sağa sola savrulan iskeleden düşen iki işçi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Batı Azerbaycan Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanı Bager Behrami, "Maalesef öğle saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle yüksekte çalışan iki inşaat işçisi hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

Düşen ilk işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyleyen Behrami, "İşçilerden biri olay yerinde can verdi diğeri ise sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa