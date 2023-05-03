İnşaat hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hırsızların bir inşaat alanından yaklaşık 2 ton demir ile çuval dolusu kilidi çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hırsızların bir inşaat alanından yaklaşık 2 ton demir ile çuval dolusu kilidi çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı bir köyde meydana gelen olayda Aday Yapı firmasına ait inşaatta kesilmiş halde bulunan yaklaşık 2 ton demir ile çuval dolusu kilit kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızlık anı inşaatın yakınında bulunan bir evin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari araçla gelen şüphelilerin çevreyi kontrol ettikten sonra malzemeleri araçlarına yükleyip bölgeden uzaklaştıkları yer alıyor.

İnşaat sahibi Musa Çalışkan, hırsızlık olayının gerçekleştiğini fark etmesi sonrası durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemelerin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Çalışkan, çoğunlukla köylerde inşaat işi yaptıklarını ve son günlerde artan demir fiyatları nedeniyle diğer çalışma alanlarında da hırsızlık olaylarının arttığını söyledi.

Diğer hırsızlık yapılan bölgelerde kamera kaydı olmadığı için sonuç alamadıklarını ifade eden Çalışkan, "Bu kez karşıdaki evin kamera kaydından burada çalınan demirlerimizi tespit etmiş olduk. Aşağı yukarı 35-40 bin lira maliyeti vardır" dedi.

Güvenlik kamerasını olay yerine gelen jandarma ekiplerinin bulduğunu aktaran Çalışkan, "Şu an kamera kaydı elimizde ama bununla alakalı jandarma gerekli çalışmayı sürdürüyor. Burada 2.5 metre, 3 metre ve 4 metrelik kolon demirleri diye kullandığımız demirlerimiz vardı parça parça. Aşağı yukarı 2 ton demir kaybımız var. 200'er adet kanto ve kalıp kilitlerimiz eksik. 35-40 bin lira bir maliyeti var" ifadelerini kullandı. - KARABÜK