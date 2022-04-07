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İnşaat hırsızı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaat hırsızı tutuklandı

Niğde'de JASAT ekipleri tarafından yakalanan inşaat hırsızı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de JASAT ekipleri tarafından yakalanan inşaat hırsızı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik JASAT ekiplerince Gümüşler Kasabasında farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı İnşaattan Hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık şüphelileri jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, İnşaat, JASAT, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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