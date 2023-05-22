İnşaat hırsız jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen inşaat hırsızlığında şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 şahsa ait inşaat malzemeleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucunda hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen araç ile birlikte 1 şüpheli şahıs tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheli şahıs yakalanırken, işyerinde yapılan aramada 1 adet son rakamı kesilmiş plaka, 7 adet kalekim malzemesi, 1 adet lokman takımı, 5 adet pleymut ve muhtelif inşaat malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN