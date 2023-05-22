Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İnşaat halindeki emlak ofisinden çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

İnşaat halindeki emlak ofisinden çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Serik ilçesinde emlak ofisi inşaatında kaynak yapılırken çıktığı belirtilen yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde emlak ofisi inşaatında kaynak yapılırken çıktığı belirtilen yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Akçaalan Mahallesi D-400 karayolu üzerinde bulunan emlak ofisinde çıktı. İnşaat halinde olan işyerinden dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. İşyerinde kaynak yapılırken çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title