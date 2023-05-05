İnşaat halindeki camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bir cami inşaatında meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahıs ile kendisine yardımcı olan başka bir şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirgösteren Mahallesi'nde bir cami inşaatında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde cami inşaatında meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen B.B. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs ile kendisine yardımcı olan başka bir şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilerce sevk edilen B.B. isimli şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP