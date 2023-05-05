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İnşaat halindeki camiden hırsızlık kamerada

3. Sayfa Haberleri

İnşaat halindeki camiden hırsızlık kamerada Gaziantep'te bir cami inşaatında meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs tutuklandı.

İnşaat halindeki camiden hırsızlık kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir cami inşaatında meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahıs ile kendisine yardımcı olan başka bir şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirgösteren Mahallesi'nde bir cami inşaatında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde cami inşaatında meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen B.B. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs ile kendisine yardımcı olan başka bir şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilerce sevk edilen B.B. isimli şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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