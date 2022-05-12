İnşaat halindeki binanın çatısına çıkan kadın yürekleri ağza getirdi - Haberler

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İnşaat halindeki binanın çatısına çıkan kadın yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaat halindeki binanın çatısına çıkan kadın yürekleri ağza getirdi

Denizli'nin Çameli ilçesinde inşaat halindeki binanın çatı katına çıkan kadın, uzun uğraşlar sonucu ikna edildikten sonra aşağıya indirildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde inşaat halindeki binanın çatı katına çıkan kadın, uzun uğraşlar sonucu ikna edildikten sonra aşağıya indirildi.

Olay, Çameli ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.M. (32), inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıktı. Burada olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipler hava yatağı açarak önlem aldı. Yukarı çıkarak kadınla konuşan görevliler yoğun çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen kadın aşağıya indirilerek tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Denizli, İnşaat, 3. Sayfa, Haberler

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