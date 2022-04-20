İnşaat halindeki binadan düşen genç yaralandı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın 2. katından beton zemine düşen 20 yaşındaki işçi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı Serımeşe Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Rasim N. henüz bilinmeyen bir sebeple 2. kattan düştü. Beton zemine düşen genç yaralandı. Rasim N.'nin düştüğünü gören diğer işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rasim N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa