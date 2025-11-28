Haberler

İnşaat çatısında tehlikeli çalışma kameraya yansıdı

Güncelleme:
Karabük'te 6 katlı bir inşaatın çatısında işçilerin herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşil Mahalle Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde yapımı devam eden bir binada meydana geldi. İnşaatta çalışan bir işçinin hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan çatının kenarında temizlik yaptığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İşçinin metrelerce yüksekte dengesini kaybetme tehlikesine rağmen çalışmaya devam ettiği görüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
