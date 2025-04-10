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İnşaat çalışması sırasında toprak kaydı, yol trafiğe kapatıldı

İnşaat çalışması sırasında toprak kaydı, yol trafiğe kapatıldı
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Samsun'da bir inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı.

Samsun'da bir inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı.

Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı mevkisinde bulunan bir inşaat alanında çalışma sırasında su borusu patladı. Su borusu patlaması toprak kaymasını beraberinde getirdi. İnşaatta meydana gelen toprak kaymasının hemen ana yol kenarında olmasından dolayı bulvarın deniz bandı trafiğe kapatıldı. Ekipler, göçük yaşanan inşaatta çalışma başlattı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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