İnşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'de inşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı. Yaralı işçi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Kartepe Hipodromu karşısında bir inşaatta çalışan işçi, henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı boşluğa düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.