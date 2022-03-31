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İnşaat bekçisinin feci ölümü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaat bekçisinin feci ölümü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta bekçilik yapan 77 yaşındaki şahıs, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta bekçilik yapan 77 yaşındaki şahıs, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi İncirlik Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta bekçilik yapan Hikmet S., inşaatın asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hikmet S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hikmet S.'nin hayatını kaybettiğini öğrenen inşaat işçileri ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İnşaat bekçisinin feci ölümü

İnşaat bekçisinin feci ölümü

İnşaat bekçisinin feci ölümü

İnşaat bekçisinin feci ölümü

İnşaat bekçisinin feci ölümü

İnşaat bekçisinin feci ölümü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İncirlik, Kayseri, İnşaat, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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