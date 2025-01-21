İnşaat bekçisi ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde inşaat bekçisi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, Şehitisak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde özel bir firmaya ait inşaata vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemede ölen kişinin inşaatın bekçisi Muhsin Keser (52) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN