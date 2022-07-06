İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi Zabıta Ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde denetimlerini sıkılaştırdı.

Eskişehir İnönü Belediyesi Zabıta Ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde denetimlerini sıkılaştırdı.

İnönü Belediyesi Zabıta Ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güvenle alışveriş yapabilmeleri için ilçe genelinde bulunan tüm mahallelerdeki market, fırın ve gıda işletmelerinde denetimlerine titizlikle devam ediyor. Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri de imha etmek üzere el koyarak gerekli işlemleri gerçekleştiriyor.

İnönü Belediyesinden yapılan açıklamada, denetimlerin her zaman olduğu gibi ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de dikkate alınarak titizlikle devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kurban Bayramı alışveriş Eskişehir Zabıta 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title