İngiltere, yasa dışı göçmenleri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacak - Haberler

İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacağını duyurdu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçmenlik sorununun önüne geçebilmek için tasarlanan göçmenlik uygulamasının bir parçası olarak, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderme planını 14 Haziran'da gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.

Yetkililer, Doğu Afrika ülkesi Ruganda'ya gönderilecek ilk mültecilere resmi sınır dışı etme bildirimleri vermeye başlandığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Ruanda'ya gönderilen sığınmacıların oradaki konaklama ve sağlık hizmetlerine yardımcı olacak desteğin verileceğini belirtirken, Ruanda'ya yapılacak ilk sınır dışı etme uçuşunda kaç sığınmacının yer alacağı ise henüz belirtilmedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel yaptığı açıklamada ise, "Ruanda'ya ilk uçuşun önümüzdeki ay, 14 Haziran'da gerçekleşmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. Ruanda ve İngiltere arasında yapılan göçmenlik ortaklığını "düzensiz sığınma sistemini kontrol etme stratejisi" olarak nitelendiren Patel, "Ruanda ile ortaklığımız, düzensiz sığınma sistemini kontrol etme ve insan kaçakçılarının iş modelini kırma stratejimizin önemli bir parçasıdır. Bugünkü duyuru, bu ortaklığı gerçekleştirmeye yönelik bir başka kritik adımdır. Süreci engellemek ve göndermeleri geciktirmek için girişimlerde bulunulacağını bildiğimiz halde, yılmayacağız. İngiliz halkının beklediği şeyi sunmaya tamamen bağlı kalacağım" dedi.

İngiltere hükümeti geçtiğimiz nisan ayında İngiltere'ye yasa dışı yollarla gelen ve sığınma talebinde bulunan mültecilerin bir kısmını 5 yıllık deneme programı çerçevesinde Ruanda'ya göndermeyi planladığını duyurmuştu. Hükümet, sığınma talebi başvurularını işleme almak üzere mültecilerin Ruanda'ya gönderilmesinin insan kaçakçılığını ve Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçmen akışını durdurmasını önleyeceğini ifade etmişti.

Resmi kayıtlara göre geçtiğimiz yıl 28 binden fazla mülteci küçük teknelerle Avrupa'dan İngiltere'ye geçiş yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından açıklanan plan, iktidardaki bazı Muhafazakar Parti milletvekilleri de dahil olmak üzere, birçok hayır kurumu tarafından eleştirilmiş, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ise, hareketin uluslararası Mülteci Sözleşmesi'ni ihlal edeceği uyarısında bulunmuştu.

(Aylin Albayrak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa